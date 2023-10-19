У Британії дівчинка потрапила до реанімації через вейп: у неї відмовила легеня

Дівчинка вже йде на виправлення, але пошкодження легені залишиться з нею до кінця життя

У Великій Британії 12-річна дівчинка потрапила до лікарні з відмовою легені через те, що сильно захоплювалася вейпінгом. При цьому вперше його вона спробувала у 9 років, після чого у неї виробилася нікотинова залежність.

Як пише BBC, Сара Гріффін могла всього за кілька днів зробити близько 4 тисяч затяжок, при тому, що стандартний вейп дозволяє зробити близько 600 затяжок. Це було першим, що вона робила вранці та останнім, що робила перед сном.

Хоча в Британії заборонено продавати вейпи особам до 18 років, проте дівчинка все ж таки знаходила спосіб їх придбати, після чого ховала від батьків.

Проблем додало те, що дівчинка страждала на астму і не завжди користувалася інгалятором, а перед тим, як потрапити до лікарні ще й застудилася. Це на додаток до постійного вейпінгу призвело до того, що лікар Сари описав як "ідеальний шторм".

Сарі стало погано, після чого її доправили до лікарні. Там рентген показав, що одна з легень не працює як слід. Тому її ввели до штучної кому, щоб стабілізувати стан.

Через чотири дні дівчинці стає краще, вона йде на виправлення, але пошкодження легені залишиться з нею на все життя.

"Вона робить вправи для легенів, ви очікуєте таке від 80-річної людини, а не 12-річної", — каже її мама.

Як повідомлялося раніше, минулого року троє російських підлітків покурили електронну сигарету, після чого один із них помер, а ще двоє потрапили до лікарні.