Вместо валенок и кирзовых сапог оккупанты теперь носят берцы из качественной европейской кожи

Российские производители обуви для армии закупают материалы в Европе. В 2023 году они импортировали продукции от европейских компаний на 4,1 миллиона долларов, среди товаров кожа, клей, запчасти для обувных станков и т.д.

Об этом сообщает проект Trap Aggressor аналитического центра StateWatch со ссылкой на данные торговых баз. В частности речь идет о таких российских производителях обуви для силовых структур: "Донобувь", "Фарадей", "Искож" и "Юничел".

Среди крупнейших европейских поставщиков:

итальянская компания Conceria Cervinia Spa (1,7 млн долларов);

белорусско-германская компания Belintertrans Germany GmbH (0,9 млн долларов);

немецкая компания Neuhaus GmbH (0,7 млн долларов).

"Журналисты проекта Trap Aggressor исследовали образцы российской обуви, найденной на поле боя и на деоккупированных территориях украинскими военными и обнаружили берцы производства перечисленных выше компаний. А дальше начали изучать торговые базы и закупки компаний, которые и производят эту обувь в европейских странах", — говорится в статье.

Так, российская компания "Фарадей" в 2022 году получила как минимум 6 заказов на обувь от Министерства внутренних дел рф на общую сумму 50 млн долларов США. С начала 2023 года эта фирма купила кожи и других товаров у итальянской компании Conceria Cervinia Spa на 1,7 миллионов долларов. У немецкой компании Jakob Keck Chemie GmbH — на 300 тысяч долларов и у Salamander Sps GmbH & Co.Kg на 80 тысяч долларов.

Другой российский производитель — "Донобувь" публично заявлял на своем сайте о сотрудничестве с Министерством обороны россии. В 2023 году ключевым поставщиком из Европы "Донобуви" стала немецкая компания Salamander Sps GmbH & Co Kg. Она напрямую поставила в россию для этой компании кожи на 60 тысяч долларов.

"С этической точки зрения, все понятно — европейские компании, которые не слишком беспокоятся о ком и куда отправляют свои товары, фактически обувают российскую армию. Вместо валенок и кирзовых сапог – берцы из качественной европейской кожи", — пишут авторы статьи.

Напомним, пресс-секретарь российского диктатора владимира путина, дмитрий песков заявил, что российская экономика, несмотря на все бравурные заявления по поводу "пользы" западных санкций, на самом деле сначала оказалась на грани обвала. кремлю стоило значительных усилий остановить его.