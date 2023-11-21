Замість валянок та кирзових чобіт окупанти тепер носять берці з якісної європейської шкіри

Російські виробники взуття для армії купують матеріали у Європі. 2023 року вони імпортували продукції від європейських компаній на 4,1 мільйона доларів, серед товарів шкіра, клей, запчастини для взуттєвих верстатів тощо.

Про це повідомляє проект Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch із посиланням на дані торгових баз. Зокрема йдеться про таких російських виробників взуття для силових структур: "Донобувь", "Фарадей", "Іскож" та "Юнічел".

Серед найбільших європейських постачальників:

італійська компанія Conceria Cervinia Spa (1,7 млн. доларів);

білорусько-німецька компанія Belintertrans Germany GmbH (0,9 млн. доларів);

німецька компанія Neuhaus GmbH (0,7 млн. доларів).

"Журналісти проєкту Trap Aggressor досліджували зразки російського взуття, знайденого на полі бою та на деокупованих територіях українськими військовими та виявили берці виробництва перелічених вище компаній. А далі почали вивчати торгові бази та закупівлі компаній, які й виробляють це взуття в європейських країнах", — йдеться у статті.

Так, російська компанія "Фарадей" у 2022 році отримала щонайменше 6 замовлень на взуття від Міністерства внутрішніх справ росії на загальну суму 50 млн доларів США. З початку 2023 року ця фірма купила шкіри та інших товарів у італійської компанії Conceria Cervinia Spa на 1,7 мільйона доларів. Німецька компанія Jakob Keck Chemie GmbH має 300 тисяч доларів і Salamander Sps GmbH & Co.Kg 80 тисяч доларів.

Інший російський виробник — "Донобувь" публічно заявляв на своєму сайті про співпрацю з Міністерством оборони Росії. У 2023 році ключовим постачальником з Європи "Донобутку" стала німецька компанія Salamander Sps GmbH & Co Kg. Вона прямо поставила в росію для цієї компанії шкіри на 60 тисяч доларів.

"З етичної точки зору, все зрозуміло — європейські компанії, які не надто переймаються ким і куди відправляють свої товари, фактично взувають російську армію. Замість валянок та кирзових чобіт – берці з якісної європейської шкіри", — пишуть автори статті.

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора володимира путіна, дмитро пєсков заявив, що російська економіка, попри всі бравурні заяви з приводу "користи" західних санкцій, насправді спочатку опинилася на межі обвалу. Кремлю варто було значних зусиль зупинити його.