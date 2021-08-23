Сначала Крым, Донбасс и компенсации: Украина грубо отказала во въезде российскому топ-чиновнику

Косачев говорит, что все равно намерен "обязательно приехать" в Украину.

Украина отклонила запрос на въезд вице-спикера Совета федерации РФ Константина Косачева, которого пригласила харьковская ячейка ОПЗЖ.

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

Он отметил, что его пригласили в село Чемужовка, что в Харьковской области на открытие памятника погибшим во Второй мировой войне.

Косачев отметил, что подал запрос еще 6 августа, но 17 августа МИД Украины прислал ему отказ с предложением сначала прекратить российскую агрессию, провести деоккупацию Крыма и Донбасса и выплатить компенсацию за причиненный Россией ущерб.

Мероприятие было организовано харьковской ячейкой партии ОПЗЖ. Ее глава Андрей Лесик позже ответил, что считает произошедшее "стыдом и позором", после чего назвал Россию "братской" страной.

Как сообщалось ранее, в Кабмине оценили потери Украины от оккупации Крыма Россией в 100 миллиардов долларов.