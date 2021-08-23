Спочатку Крим, Донбас і компенсації: Україна грубо відмовила у в’їзді російському топ-чиновнику

Косачев каже, що все одно має намір "обов’язково приїхати" в Україні.

Україна відхилила запит на в’їзд віце-спікера Ради федерації РФ Костянтина Косачева, якого запросила харківська осередок ОПЗЖ.

Про це він написав у себе в Фейсбук.

Він зазначив, що його запросили в село Чемужівка, що в Харківській області на відкриття пам’ятника загиблим у Другій світовій війні.

Косачев зазначив, що подав запит ще 6 серпня, але 17 серпня МЗС України надіслав йому відмову з пропозицією спочатку припинити російську агресію, провести деокупацію Криму і Донбасу і виплатити компенсацію за заподіяний Росією збиток.

Захід був організований харківським осередком партії ОПЗЖ. Її глава Андрій Лесик пізніше відповів, що вважає те, що сталося "соромом і ганьбою", після чого назвав Росію "братньої" країною.

Як повідомлялося раніше, в Кабміні оцінили втрати України від окупації Криму Росією в 100 мільярдів доларів.