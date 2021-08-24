Укр

Не заинтересованы: в России интересно высказались о возможном прекращении транзита через Украину

Автор
А. Дворовенко
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Автор
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Не заинтересованы: в России интересно высказались о возможном прекращении транзита через Украину Новость обновлена 24 августа 2021, 10:08
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В Москве говорят, что и без Украины смогут выполнять все обязательства по поставкам газа, однако отказываться от Киева не спешат

Россия может обойтись без поставок газа через Украину в том случае, если Киев сам захочет прекратить транзит. При этом самостоятельно отказываться от поставок голубого топлива через Украину Москва не планирует.

Об этом во вторник, 24 августа, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, передают "РИА Новости".

По словам российского дипломата, Москва сможет выполнять все обязательства по поставкам газа и без транзита через Украину, однако отказываться от этого транзита они не планируют.

Кроме того, как заявил Биричевский, заинтересованности в прекращении транзита газа через Украину у России нет и они будут выполнять контракт.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы прекращать транзит через Украину. У нас есть контрактные обязательства по транзиту", — сказал он, отметив, что это выгодно для РФ в экономическом контексте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия может продлить транзит газа через Украину после 2024 года, когда истекает действующий контракт, если будет спрос. Экономический эксперт оценил вероятность нового контракта, его возможное наполнение, а также европейские и американские интересы в газовых играх.

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