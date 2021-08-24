Не зацікавлені: в Росії цікаво висловилися про можливе припинення транзиту через Україну

У Москві кажуть, що і без України зможуть виконувати всі зобов’язання з постачання газу, однак відмовлятися від Києва не поспішають

Росія може обійтися без поставок газу через Україну у тому випадку, якщо Київ сам захоче припинити транзит. При цьому самостійно відмовлятися від поставок блакитного палива через Україну Москва не планує.

Про це у вівторок, 24 серпня, заявив директор департаменту економічного співробітництва МЗС Дмитро Бірічевський, передають "РИА Новости".

За словами російського дипломата, Москва зможе виконувати всі зобов’язання з постачання газу і без транзиту через Україну, проте відмовлятися від цього транзиту вони не планують.

Крім того, як заявив Бірічевський, зацікавленості у припиненні транзиту газу через Україну у Росії немає і вони будуть виконувати контракт.

"Ми не зацікавлені в тому, щоб припиняти транзит через Україну. У нас є контрактні зобов’язання з транзиту", — сказав він, зазначивши, що це вигідно для РФ в економічному контексті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія може продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, коли закінчиться діючий контракт, якщо буде попит. Економічний експерт оцінив ймовірність нового контракту, його можливе наповнення, а також європейські та американські інтереси у газових іграх.