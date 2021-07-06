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Украину просто поставят перед фактом: почему транзит российского газа через нашу ГТС может прекратиться уже до конца этого года

Украину просто поставят перед фактом: почему транзит российского газа через нашу ГТС может прекратиться уже до конца этого года
Обновлено 13:19 Сегодня Телеграф

В четверг, 1 июля, Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США принял решение, согласно которому президент Джо Байден не будет иметь право отказываться от санкций против проекта строительства газопровода "Северный поток 2". Тем временем Германия добивается заключения договора о сохранении газового транзита из России через территорию Украины.

Эти темы явно будут обсуждаться во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон, который намечен на 15 июля. Но Украину, которая серьезно пострадает от запуска "Северного потока-2", просто поставят перед фактом. Такое мнение высказал "Телеграфу" политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

"Как известно, федеральный канцлер Германии пребудет в Вашингтон раньше украинского президента. Встреча Меркель и Байдена назначена на 15 июля. Даты визита Зеленского в США на данный момент мы не знаем. Предположительно, он может состояться в конце июля. Но не исключено, что и позже. Уже понятно, что Байден обсудил на коротке с Меркель – и по телефону, и на встрече "Большой семерки" во время своего европейского турне – проблемную ситуацию с "Северным потоком-2". И, возможно, был достигнут компромисс между Байденом и Меркель относительно признания американцами "Северного потока-2" и снятия с него санкций", – считает Тарас Березовец.

По его мнению, встреча Меркель и Байдена должна будет просто урегулировать окончательные вопросы вокруг данной ситуации. К примеру, какие бонусы от этого получат американцы.

"Возможно, Германия согласится на закупку определенных объемов американского сжиженного газа через LNG терминалы, которые уже построены. Не исключаю, что Меркель и Байден договорятся убеждать Путина сохранить какой-то транзит газа через Украину. Как говорят инсайдеры – на уровне 40 млрд кубов в год. То есть, в 2,5 раза меньше, чем может прокачивать наша газотранспортная система (ГТС)", – акцентирует эксперт.

Тарас Березовец о Северном потоке-2

Он считает, что визит Зеленского в США после этого будет чисто формальным.

"Решив все вопросы с Меркель, Байден просто огласит украинскому президенту уже принятые решения. Поставит перед фактом, – прогнозирует Тарас Березовец. – Так что "Северный поток-2" с огромной вероятностью будет запущен. И не факт, что осенние выборы в Бундестаг как-то смогут повлиять на это. Нет особой надежды, что даже гипотетическая победа зелено-красной коалиции сможет остановить проект. Если он уже будет фактически завершен, какой смысл им отказываться от огромных прибылей, а также от политического влияния, которое благодаря СП-2 получит любое немецкое правительство".

Украине, по мнению политконсультанта, придется смириться с потерей значительной части транзита. А, возможно, столкнуться и с более серьезными проблемами. Тарас Березовец поясняет: "Путин может пообещать всё что угодно, даже подписать некие бумаги, но выполнять это – не факт что будет. И, по большому счету после запуска "Северного потока-2", транзит российского газа через Украину может прекратиться уже до конца текущего года".

Как сообщалось ранее, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что власти Украины готовы к переговорам о компенсации финансовых и экономических потерь из-за введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2".

Ожиданиями от визита Меркель в Белый дом с "Телеграфом" поделился Владимир Дубовик – директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, США, РФ, Джо Байден, Транзит газа, Северный поток-2.
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