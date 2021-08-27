"Сдохни, тварь": сотрудница почты с кулаками и матами набросилась на клиента, пришедшего за посылкой (видео)

Пострадавшая написала заявление в полицию

В российском городе Санкт-Петербург сотрудница почтового отделения с кулаками и матерными словами набросилась на клиентку, пришедшую получить посылку. "Почта России" отреагировала на инцидент.

Соответствующее видео с разъяренной женщиной появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как одна из сотрудниц почтового отделения по адресу ул. Бухарестская, 90 сначала полностью игнорирует клиентку и разговаривает по телефону. А когда девушка сделала ей замечание — женщина вышла из себя и накинулась на нее с кулаками и матерными словами.

"Снимай на видео… иди отсюда, чокнутая. Сдохни, тварь", — высказалась сотрудница почты.

А затем и вовсе бросила в девушку посылкой с логотипом "Почта России". В ней, к слову, и был тот самый рюкзак, который пришла получать клиентка.

На инцидент уже отреагировали в "Почте России", заявив, что такое поведение их работников неприемлемо.

"Мы считаем, что поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо, какими бы ни были причины конфликта. Мы уже начали внутреннее расследование, чтобы разобраться во всех деталях. Временно обязанности этой сотрудницы по работе с клиентами будет исполнять другой специалист, до конца внутреннего расследования инцидента", — заявили в компании.

Пострадавшая девушка написала заявление в полицию.

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