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"Здохни, тварюка": співробітниця пошти з кулаками і матами накинулася на клієнта, який прийшов за посилкою (відео)

Автор
А. Дворовенко
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"Здохни, тварюка": співробітниця пошти з кулаками і матами накинулася на клієнта, який прийшов за посилкою (відео) Новина оновлена 26 серпня 2021, 14:36
Пошта Росії

Постраждала написала заяву в поліцію

У російському місті Санкт-Петербург співробітниця поштового відділення з кулаками і матюками накинулась на клієнтку, яка прийшла отримати посилку. "Пошта Росії" відреагувала на інцидент.

Відповідне відео з розлюченою жінкою з’явилося у соцмережах.

На кадрах видно, як одна зі співробітниць поштового відділення за адресою вул. Бухарестська, 90 спочатку повністю ігнорує клієнтку і розмовляє по телефону. А коли дівчина зробила їй зауваження — жінка вийшла з себе і накинулася на неї з кулаками і матюками.

"Знімай на відео... Йди звідси, чокнута. Здохни, тварюка", — висловилася співробітниця пошти.

А потім і зовсім кинула у дівчину посилкою з логотипом "Пошта Росії". У ній, до речі, і був той самий рюкзак, який прийшла отримувати клієнтка.

На інцидент вже відреагували у "Пошті Росії", заявивши, що така поведінка їх працівників неприйнятна.

"Ми вважаємо, що поведінка нашої співробітниці в цьому відео є неприпустимою, якими б не були причини конфлікту. Ми вже почали внутрішнє розслідування, щоб розібратися у всіх деталях. Тимчасово обов’язки цієї співробітниці по роботі з клієнтами виконуватиме інший фахівець, до кінця внутрішнього розслідування інциденту", — заявили у компанії.

Постраждала дівчина написала заяву у поліцію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові важко поранений чоловік накинувся з кулаками на прибулих йому на допомогу медиків, а потім спробував вистрибнути з вікна третього поверху.

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