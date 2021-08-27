Booking оштрафовали в России на крупную сумму: чем он не угодил властям

Компания помогает бронировать жилье по всему миру.

Череда штрафов на миллионы гривен для крупных компаний продолжается. После вердикта антимонопольщиков Франции по компании Google, в мировой тренд включилась Россия. Расследование Федеральной антимонопольной службы в России против системы интернет-бронирования Booking.com закончилось крупным штрафом — 1,3 млрд рублей, что в украинской валюте составляет более 471 миллиона гривен.

Об этом пишет сайт ФАС РФ.

Оборотный штраф наложили за "злоупотребление доминирующим положением на рынке". Антимонопольной службе России на Booking пожаловались в организации предпринимателей малого и среднего бизнеса. Следствие по делу закончилось еще в декабре 2020, но решение о штрафе вынесли только в конце августа.

Главная причина недовольства — требование от Booking об определенной планке цен, ниже которых нельзя было выставлять номера в других системах бронирования или местах продажи.

В компании отметили, что с вердиктов ФАС не согласны и будут обжаловать решение о штрафе.

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