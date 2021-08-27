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Booking оштрафували в Росії на велику суму: чим він не догодив владі

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Booking оштрафували в Росії на велику суму: чим він не догодив владі Новина оновлена 27 серпня 2021, 10:05
Офіс компанії Booking знаходиться в Нідерландах.

Компанія допомагає бронювати житло по всьому світу.

Череда штрафів на мільйони гривень для великих компаній триває. Після вердикту антимонопольників Франції по компанії Google, в світовий тренд включилася Росія. Розслідування Федеральної антимонопольної служби в Росії проти системи інтернет-бронювання Booking.com закінчилося великим штрафом — 1,3 млрд рублів, що в українській валюті становить понад 471 мільйон гривень.

Про це пише сайт ФАС РФ.

Оборотний штраф наклали за "зловживання домінуючим становищем на ринку". Антимонопольній службі Росії на Booking поскаржилися в організації підприємців малого і середнього бізнесу. Слідство у справі закінчилося ще в грудні 2020 року, але рішення про штраф винесли тільки в кінці серпня.

Головна причина невдоволення — вимога від Booking про певну планку цін, нижче яких не можна було виставляти номери в інших системах бронювання або місцях продажу.

У компанії відзначили, що з вердиктом ФАС не згодні і будуть оскаржувати рішення про штраф.

Раніше "Телеграф" писав, що в Таїланді — курортній країні з кілометрами пляжів — заборонили використовувати крем для захисту від сонця.

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