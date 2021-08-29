"Талибан" по-русски: Латынина увидела сходство между Афганистаном и Донбассом

Латынина заявила, что Талибан в Афганистане, боевики на Донбассе и погромы в американских городах — одно и то же

Скандальная российская журналистка Юлия Латынина, которой сожгли машину, сравнила происходящее в Афганистане с ситуацией в Донбассе и протестами BLM (антирасистское движение Black Lives Matter) в США. По ее мнению, это одно и то же.

Об этом вечером в субботу, 28 августа, Латынина заявила в эфире программы "Эхо Москвы".

"Вы заметили, что у них на самом деле, если так посмотреть на Талибан и на BLM, то у них похожа идеология. Гласит она: «Мы в говне — и это белые (или это неверные) виноваты». Потому что Талибан — это такой BLM по-афгански. А BLM — это такой Талибан по-американски. А Донбасс — это такой Талибан и BLM по-русски", — заявила она.

Латынина заявила, что Талибан в Афганистане, боевики на Донбассе и погромы в американских городах — технологически одно и то же. Такое мнение она объяснила тем, что это "некие территории, где власти не поддерживают свою монополию на насилие по каким-то причинам".

Со слов журналистки следует, что в Афганистане этой причиной является коррупция, в BLM — движения Defund the police (За отмену полиции).

"Но вот когда исчезает монополия на насилие вне зависимости от того, это хорошее государство или плохое, потому что, скажем, украинское государство в Донбассе было не лучшим, тем более, что это было государство образца Януковича, оно еще не успело перемениться. Но вот этот поворот, менты януковичевские, которые вдруг исчезли или, точнее иногда сами взяли в руки оружие и перешли на сторону боевиков. И когда монополия на насилие исчезает, кто, оказывается, первыми, кто нарушает эту монополию, как правило, это всякие уроды и уголовники", — добавила Латынина.

Кроме того, российская журналистка намекнула на ограниченные умственные способности афганцев, наведя в пример историю, когда люди от безысходности цеплялись за самолет, чтобы покинуть зону боевых действий.

"Вообще, вы знаете, я долго думала, смотрела на эти страшные кадры, когда люди падают с самолета, потому что я думала: как же он прицепился, он что, не понимал, что он упадет. И вдруг я поняла, что да, он не понимал, потому что этот человек ехал всю жизнь на ишаке или цеплялся где-то к грузовику, и он не совсем понимал, что самолет — это не ишак", — заявила она.

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