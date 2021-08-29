"Талібан" по-російськи: Латиніна побачила схожість між Афганістаном і Донбасом

Латиніна заявила, щоТалібан в Афганістані, бойовики на Донбасі і погроми в американських містах — одне і те ж

Скандальна російська журналістка Юлія Латиніна, якій спалили машину, порівняла те, що відбувається в Афганістані, з ситуацією на Донбасі і протестами BLM (антирасистський рух Black Lives Matter) в США. На її думку, це одне й те саме.

Про це ввечері в суботу, 28 серпня, Латиніна заявила в ефірі програми "Ехо Москви".

"Ви помітили, що у них насправді, якщо так подивитися на Талібан і на BLM, то у них схожа ідеологія. Каже вона: "Ми в лайні — і це білі (або це невірні) винні". Тому що Талібан — це такий BLM по-афганських. А BLM — це такий Талібан по-американськи. А Донбас — це такий Талібан і BLM по-російськи", — заявила вона.

Латиніна заявила, що Талібан в Афганістані, бойовики на Донбасі і погроми в американських містах — технологічно одне і те ж. Таку думку вона пояснила тим, що це "якісь території, де влада не підтримує свою монополію на насильство з якихось причин".

За словами журналістки, в Афганістані цією причиною є корупція, в BLM — рух Defund the police (За скасування поліції).

"Але ось коли зникає монополія на насильство незалежно від того, це гарна держава або погана, тому що, скажімо, українська держава на Донбасі була не кращою, тим більше, що це була держава зразка Януковича, вона ще не встигла змінитися. Але ось цей поворот, менти януковичівський, які раптом зникли або, точніше іноді самі взяли в руки зброю і перейшли на бік бойовиків. І коли монополія на насильство зникає, хто, виявляється, першими, хто порушує цю монополію, як правило, це всякі виродки і кримінальники", — додала Латиніна.

Крім того, російська журналістка натякнула на обмежені розумові здібності афганців, навівши в приклад історію, коли люди від безвиході чіплялися за літак, щоб покинути зону бойових дій.

"Взагалі, ви знаєте, я довго думала, дивилася на ці страшні кадри, коли люди падають з літака, тому що я думала: як же він причепився, він що, не розумів, що він впаде. І раптом я зрозуміла, що так, він не розумів, тому що ця людина їхала все життя на віслюку або чіплялася десь до вантажівки, і вона не зовсім розуміла, що літак — це не віслюк", — заявила вона.

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