"Не похмелился": Медведев насмешил сеть перлом о "доброте СССР"

Медведева обвинили в алкоголизме и неадекватности после его заявления

Бывший президент России и замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Восточная Европа "не помнит доброту СССР". В сети высказывание вызвало смех, а самого Медведева обвинили в алкоголизме.

Высказывание российского политика опубликовало издание ТАСС.

Так, Медведев заявил, что СССР в свое время очень помогал странам Восточной Европы, в частности участницам Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи, однако сейчас все про доброту забыли. Также остались забытыми "инвестиции, долги", за которые никто уже не скажет спасибо.

Абсурдное высказывание российского политика в сети не осталось без внимания. Так, украинский журналист и блогер Денис Казанский с иронией отметил, что "доброту Третьего рейха тоже как-то не оценили".

Стоит сказать, что сами граждане России были шокированы словами Медведева. Политика обвинили в алкоголизме и неадекватности. Вот некоторые из комментариев:

"Ну да, то расстреляли в Венгрии, подавили Пражскую Весну. Добродетель, мля".

"Танками помогал против мирного населения".

"Медведимка протрезвел штоле?".

"Видимо он не помнит как жил восточный Берлин до падения Берлинской стены".

"Советский Союз когда-то очень много помогал восточноевропейским странам… Особенно запоминающиеся моменты помощи были в Будапеште в 1956 и в Праге в 1968".

"В Восточной Европе заявили, что никто не помнит Медведева".

"Совсем плох товарищ".

Ранее "Телеграф" сообщал, что неадекватным заявлением отличился лидер "Коммунистической партии" Геннадий Зюганов. По его мнению, "Иисус Христос — первый коммунист на планете". А затем добавил, что лозунг коммунистов написан в послании апостола Павла