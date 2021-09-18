"Не похмелився": Медведєв насмішив мережу перлом про "доброту СРСР"

Медведєва звинуватили в алкоголізмі і неадекватності після його заяви

Колишній президент Росії і заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що Східна Європа "не пам’ятає доброту СРСР". У мережі висловлювання викликало сміх, а самого Медведєва звинуватили в алкоголізмі.

Заяву російського політика опублікувало видання ТАСС.

Так, Медведєв заявив, що СРСР свого часу дуже допомагав країнам Східної Європи, зокрема учасницям Варшавського договору і Ради економічної взаємодопомоги, однак зараз всі про доброту забули. Також залишилися забутими "інвестиції, борги", за які ніхто вже не скаже спасибі.

Абсурдне висловлювання російського політика у мережі не залишилося без уваги. Так, український журналіст і блогер Денис Казанський з іронією зазначив, що "доброту Третього рейху теж якось не оцінили".

Варто сказати, що самі громадяни Росії були шоковані словами Медведєва. Політика звинуватили в алкоголізмі і неадекватності. Ось деякі з коментарів:

"Ну да, то розстріляли в Угорщині, придушили Празьку Весну. Доброчесність, мля".

"Танками допомагав проти мирного населення".

"Медведімка протверезів чи що?".

"Мабуть він не пам’ятає як жив східний Берлін до падіння Берлінської стіни".

"Радянський Союз колись дуже багато допомагав східноєвропейським країнам... Особливо запам’ятовуються моменти допомоги були в Будапешті в 1956 і в Празі в 1968".

"У Східній Європі заявили, що ніхто не пам’ятає Медведєва".

"Зовсім поганий товариш".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що неадекватною заявою відзначився лідер "Комуністичної партії" Геннадій Зюганов. На його думку, "Ісус Христос — перший комуніст на планеті". А потім політик додав, що гасло комуністів написане у посланні апостола Павла