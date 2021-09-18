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"Не похмелився": Медведєв насмішив мережу перлом про "доброту СРСР"

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Дмитро Медведєв Новина оновлена 18 вересня 2021, 13:22
Дмитро Медведєв

Медведєва звинуватили в алкоголізмі і неадекватності після його заяви

Колишній президент Росії і заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що Східна Європа "не пам’ятає доброту СРСР". У мережі висловлювання викликало сміх, а самого Медведєва звинуватили в алкоголізмі.

Заяву російського політика опублікувало видання ТАСС.

Так, Медведєв заявив, що СРСР свого часу дуже допомагав країнам Східної Європи, зокрема учасницям Варшавського договору і Ради економічної взаємодопомоги, однак зараз всі про доброту забули. Також залишилися забутими "інвестиції, борги", за які ніхто вже не скаже спасибі.

Абсурдне висловлювання російського політика у мережі не залишилося без уваги. Так, український журналіст і блогер Денис Казанський з іронією зазначив, що "доброту Третього рейху теж якось не оцінили".

Варто сказати, що самі громадяни Росії були шоковані словами Медведєва. Політика звинуватили в алкоголізмі і неадекватності. Ось деякі з коментарів:

  • "Ну да, то розстріляли в Угорщині, придушили Празьку Весну. Доброчесність, мля".
  • "Танками допомагав проти мирного населення".
  • "Медведімка протверезів чи що?".
  • "Мабуть він не пам’ятає як жив східний Берлін до падіння Берлінської стіни".
  • "Радянський Союз колись дуже багато допомагав східноєвропейським країнам... Особливо запам’ятовуються моменти допомоги були в Будапешті в 1956 і в Празі в 1968".
  • "У Східній Європі заявили, що ніхто не пам’ятає Медведєва".
  • "Зовсім поганий товариш".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що неадекватною заявою відзначився лідер "Комуністичної партії" Геннадій Зюганов. На його думку, "Ісус Христос — перший комуніст на планеті". А потім політик додав, що гасло комуністів написане у посланні апостола Павла

Теги:
#Дмитро Медведєв #Російська Федерація
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