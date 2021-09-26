В России торжественно открыли деревянный уличный туалет для водителей маршруток (видео празднования)
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Водители для полного комфорта у туалета поставили умывальник и зеркало.
В России в городе Ангарск, находящемся в Иркутской области, официально открыли деревянный туалет для водителей автобусов.
Об этом в субботу, 25 сентября сообщает Telegram-канал "Подъем".
Для того, чтобы открытие общественной уборной было по-настоящему торжественным, там даже повесили плакат и цветные воздушные шары.
Презентовали новый санитарный узел на конечной станции автобусного маршрута №7.
Сами же водители для большего комфорта на улице возле туалета устроили еще умывальник и прикрепили зеркало. Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в этом году в центре Киева сгорел один из туалетов с "антивандальной защитой", построенный по инициативе мэра столицы Виталия Кличко.
Также мы писали, что в России в поселке Токсово в одном из домов из унитаза вылез кот, у которого скорее всего не было хозяев, однако он сам их нашел благодаря необычном и неожиданном появлению в ванной комнате.
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