В России торжественно открыли деревянный уличный туалет для водителей маршруток (видео празднования)

Водители для полного комфорта у туалета поставили умывальник и зеркало.

В России в городе Ангарск, находящемся в Иркутской области, официально открыли деревянный туалет для водителей автобусов.

Об этом в субботу, 25 сентября сообщает Telegram-канал "Подъем".

Для того, чтобы открытие общественной уборной было по-настоящему торжественным, там даже повесили плакат и цветные воздушные шары.

Презентовали новый санитарный узел на конечной станции автобусного маршрута №7.

Сами же водители для большего комфорта на улице возле туалета устроили еще умывальник и прикрепили зеркало. Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в этом году в центре Киева сгорел один из туалетов с "антивандальной защитой", построенный по инициативе мэра столицы Виталия Кличко.

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