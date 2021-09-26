В Росії урочисто відкрили дерев’яний вуличний туалет для водіїв маршруток (відео святкування)

Водії для повного комфорту біля туалету поставили умивальник і дзеркало.

В Росії у місті Ангарськ, що знаходиться в Іркутській області, офіційно відкрили деревʼяний туалет для водіїв автобусів.

Про це в суботу, 25 вересня повідомляє Telegram-канал "Підйом".

Для того, аби відкриття громадської вбиральні було по-справжньому урочистим, там навіть повісили плакат та кольорові повітряні кулі.

Презентували новий санітарний вузол на кінцевій станції автобусного маршруту №7.

Самі ж водії для більшого комфорту на вулиці поблизу туалету влаштували ще умивальник і прикріпили дзеркало. Окрім того, прямо біля туалету стоїть лавка, де можна посидіти, поки не приїхав автобус.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що цього року у центрі Києва згорів один із туалетів з "антивандальним захистом", збудованим за ініціативи мера столиці Віталія Кличко.

Також ми писали, що в Росії в селищі Токсово в одному з будинків із унітазу виліз кіт, у якого швидше за все не було господарів, проте він сам їх знайшов завдяки незвичній та неочікуваній появі у ванній кімнаті.