После взрыва в Ногинске в аварийном доме бросили животных: спохватились через почти три недели (видео)

Доступ к дому закрыт из-за угрозы обвала конструкций

В российском Подмосковье — в городе Ногинск, после взрыва газа в начале сентября в жилой высотке разрушило несколько этажей. Спасатели эвакуировали людей, в их числе и семерых пострадавших, однако про домашних животных совсем забыли.

Об этом сообщает местный Telegram-канал SHOT.

Спустя практически три недели после взрыва дочь супружеской пары, которую также эвакуировали, написала обращение к неравнодушным гражданам с просьбой спасти их кошку Нюшу.

"Жива! Выходит на окно! Пыталась сама спрыгнуть вчера, но, видимо, уже обессилела. Спасите нашу кошку!" , — написала женщина в соцсетях.

Все дело в том, что животное не успели забрать из квартиры во время эвакуации, а кошка все это время сидела на подоконнике в пустой квартире в ожидании, что хозяева за ней вернутся.

Позже стало известно, что в полуразрушенном доме на данный момент остаются шесть домашних животных, однако спасатели их эвакуировать не могут. Дом огражден забором и плитами, поэтому техника туда проехать не может.

На помощь животным пришли зоозащитники, которые с помощью специального трапа спасли одного кота с первого этажа. Таким же способом хотят помочь и другим питомцам с верхних этажей, включая кошку Нюшу.

Напомним, взрыв 9-этажного дома в Ногинске (Подмосковье) произошел 8 сентября. В результате ЧП полностью обрушились второй и третий этажи, а от некоторых квартир после взрыва вообще ничего не осталось. Пострадали по меньшей мере семь человек, в том числе дети 5 и 11 лет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Кривом Роге в многоэтажке прогремел взрыв, вследствие чего на седьмом этаже жилого дома оказались заблокированными маленькие дети. Их эвакуировали спасатели.