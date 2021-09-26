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Після вибуху в Ногінську в аварійному будинку кинули тварин: схаменулися через майже три тижні (відео)

Автор
Анна Дворовенко
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Після вибуху у багатоповерхівці Ногінська залишили тварин Новина оновлена 26 вересня 2021, 14:39
Після вибуху у багатоповерхівці Ногінська залишили тварин

Доступ до будинку закритий через загрозу обвалу конструкцій

У російському Підмосков’ї — в місті Ногінськ, після вибуху газу на початку вересня у житловий висотці зруйнувало кілька поверхів. Рятувальники евакуювали людей, у їх числі і сімох постраждалих, проте про домашніх тварин зовсім забули.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал SHOT.

Через майже три тижні після вибуху дочка подружжя, яких також евакуювали, написала звернення до небайдужих громадян з проханням врятувати їх кішку Нюшу.

"Жива! Виходить на вікно! Намагалася сама зістрибнути вчора, але, мабуть, вже знесилилась. Врятуйте нашу кішку!", — написала жінка у соцмережах.

Вся справа у тому, що тварину не встигли забрати з квартири під час евакуації, а кішка весь цей час сиділа на підвіконні у порожній квартирі в очікуванні, що господарі за нею повернуться.

Пізніше стало відомо, що у напівзруйнованому будинку на даний момент залишаються шість домашніх тварин, проте рятувальники їх евакуювати не можуть. Будинок огороджений парканом і плитами, тому техніка туди проїхати не може.

На допомогу тваринам прийшли зоозахисники, які за допомогою спеціального трапа врятували одного кота з першого поверху. Таким же способом хочуть допомогти і іншим тваринам з верхніх поверхів, включаючи кішку Нюшу.

Нагадаємо, вибух 9-поверхового будинку у Ногінську (Підмосков’я) стався 8 вересня. В результаті НП повністю обрушилися другий і третій поверхи, а від деяких квартир після вибуху взагалі нічого не залишилося. Постраждали щонайменше семеро людей, в тому числі діти 5 і 11 років.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Кривому Розі у багатоповерхівці прогримів вибух, внаслідок чого на сьомому поверсі житлового будинку виявилися заблокованими маленькі діти. Їх евакуювали рятувальники.

Теги:
#Росія #Вибух газу #Багатоповерхівка #Ногінськ #Порятунок тварин
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