Шойгу показал Путину нарисованный камин: в сети шутят о входе в бункер

Место отдыха Путина сравнили с мастерской папы Карло.

Российский президент Владимир Путин все чаще проводит время с главой Минобороны страны Сергеем Шойгу. Так и на прошедших выходных они вдвоем отправились в тайгу, где ходили по горам, катались на вездеходе и рыбачили.

Их времяпровождения без внимания не осталось, из-за чего в сети уже появились множество шуток связанных с этой темой. В частности писатель Андрей Мальгин обратил внимание на рисунок камина, который мелькал в одном из роликов.

"Между прочим, у папы Карло был точно такой же. Там, за этим нарисованным очагом, вход в бункер", — пошутил он.

В комментариях к записи он также указал, что Шойгу тоже постоянно что-то строгает из дерева, как и единственный друг папы Карло Джузеппе.

Как сообщалось ранее, в сети уже начали сравнивать отдых Путина и Шойгу с сюжетом фильма "Горбатая гора", после чего там начали появляться множество мемов.