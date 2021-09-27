Укр

Шойгу показал Путину нарисованный камин: в сети шутят о входе в бункер

Автор
Геннадий Лубенец
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Владимир Путин
Владимир Путин

Место отдыха Путина сравнили с мастерской папы Карло.

Российский президент Владимир Путин все чаще проводит время с главой Минобороны страны Сергеем Шойгу. Так и на прошедших выходных они вдвоем отправились в тайгу, где ходили по горам, катались на вездеходе и рыбачили.

Их времяпровождения без внимания не осталось, из-за чего в сети уже появились множество шуток связанных с этой темой. В частности писатель Андрей Мальгин обратил внимание на рисунок камина, который мелькал в одном из роликов.

"Между прочим, у папы Карло был точно такой же. Там, за этим нарисованным очагом, вход в бункер", — пошутил он.

В комментариях к записи он также указал, что Шойгу тоже постоянно что-то строгает из дерева, как и единственный друг папы Карло Джузеппе.

Как сообщалось ранее, в сети уже начали сравнивать отдых Путина и Шойгу с сюжетом фильма "Горбатая гора", после чего там начали появляться множество мемов.

Теги:
#Россия #Сергей Шойгу #Владимир Путин
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