Шойгу показав Путіну намальований камін: в мережі жартують про вхід в бункер

Місце відпочинку Путіна порівняли з майстерні тата Карло.

Російський президент Володимир Путін все частіше проводить час з главою Міноборони країни Сергієм Шойгу. Так і на минулих вихідних вони вдвох вирушили в тайгу, де ходили по горах, каталися на всюдиході та рибалили.

Їх відпочинок поза увагою не залишився, через що в мережі вже з’явилися безліч жартів пов’язаних з цією темою. Зокрема письменник Андрій Мальгін звернув увагу на малюнок каміна, який з'являвся в одному з роликів.

"Між іншим, у тата Карло був точно такий же. Там, за цим намальованим вогнищем, вхід в бункер", — пожартував він.

У коментарях до запису він також вказав, що Шойгу теж постійно щось струже з дерева, як і єдиний друг тата Карло Джузеппе.

Як повідомлялося раніше, в мережі вже почали порівнювати відпочинок Путіна і Шойгу з сюжетом фільму "Горбата гора", після чого там почали з’являтися безліч мемів.