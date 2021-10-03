Укр

Полторы сотни собак парализованы, многие не выжили: плохой корм стал причиной трагедии в России (видео)

Автор
Иванка Гамчук
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Автор
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В приюте парализовало 160 собак Новость обновлена 03 октября 2021, 14:01
В приюте парализовало 160 собак

Работники во всем обвиняют поставщиков корма.

В России в городе Чехов в собачьем приюте начали гибнуть собаки, более полутора сотен парализовано.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

В приюте для животных "Лохматая душа" погибли 14 собак, еще 160 собак парализовало. Пока точная причина гибели и страданий животных неизвестна, однако руководители приюта предполагают, что во всем виноваты поставщики корма для животных. Они считают, что в приют привезли некачественный или просроченный корм, который и вызвал смерти и парализации собак.

В сети появилось видео, на котором видно, что псы не могут нормально передвигаться и едва не ползают на животах. Некоторые из них уже и вообще встать не могут, поэтому только лежат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области женщина держала в квартире 41 собаку и 28 котов. Животные жили в ненадлежащих условиях и были голодными. По словам соседей владелицы подпольного приюта, она часто выносила оттуда мертвых собак и кошек. Когда правоохранители приехали, чтобы изъять у женщины животных, то там было шесть мертвых собак, а в ванной комнате обнаружили свежую и засохшую кровь.

Теги:
#Россия #Собаки #Животные #Приюты
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