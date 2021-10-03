Півтори сотні собак паралізовані, багато хто не вижив: поганий корм став причиною трагедії в Росії (відео)

Працівники у всьому звинувачують постачальників корму.

В Росії у місті Чехов у собачому притулку почали гинути собаки, понад півтори сотні паралізовано.

Про це повідомляє Telegram-канал "Baza".

У притулку для тварин "Лахмата душа" загинули 14 собак, ще 160 псів паралізувало. Поки що точна причина гибелі і страждань тварин невідома, проте керівники притулку припускають, що у всьому винні постачальники корму для тварин. Вони вважають, що у притулок привезли неякісний або ж протермінований харч, який і спричинив смерті та паралізації собак.

В мережі зʼявилося відео, на якому видно, що пси не можуть нормально пересуватися і ледь не повзають на животах. Деякі з них уже і взагалі встати не можуть, тому лише лежать.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Київській області жінка тримала у квартирі 41 собаку і 28 котів. Тварини жили у неналежних умовах та були голодними. За словами сусідів власниці підпільного притулку, вона часто виносила звідти мертвих собак і котів. Коли правоохоронці приїхали, аби вилучити у жінки тварин, то там було шість мертвих собак, а у ванній кімнаті виявили свіжу і засохлу кров.