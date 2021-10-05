"Все произошло быстро": убийца трех студенток показал, как убивал и сжигал девушек (видео)

Убийцу привезли в сожженную квартиру: он не сразу вспомнил, как расправился с девушками

Российские копы провели следственный эксперимент по делу об убийстве студенток Оренбургского медколледжа, которых в городе Гай зарезал и сжег 30-летний местный житель Александр Лазарев. Мужчина признался в тройном преступлении и показал, как все было в ночь на 30 сентября.

Видео следственных действий обнародовали местные Телеграмм-каналы.

На эксперимент Лазарева привезли в бронежилете: есть вероятность, что родные троих студенток попытаются отомстить убийце. Последний с ножом в руках сначала не мог вспомнить, как наносил удары: дескать, все произошло быстро. Но, в итоге, все же показал, как расправился с невинными девушками и поджег их тела.

Ранее мы сообщали, что Лазарев обвинил во всех самих студенток и озвучил "фантазийную" причину зверского преступления.

В отношении ранее судимого Лазарева возбудили сразу несколько уголовных дел: "Убийство двух и более лиц", "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством", "Насильственные действия сексуального характера", "Умышленное повреждение чужого имущества", "Неправомерное завладение автомобилем". Мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, трагедия случилась вечером 29 сентября. Мужчина набросился на студенток, которые вместе снимали жилье, с ножом и нанес множество ударов в область грудной клетки и живота. Двоих жертв убийца поджег в квартире, самой младшей удалось выбежать во двор, однако от множественных ранений она скончалась. Бездыханные тела нашли около 5:00 утра пожарные, которые приехали на вызов в горящую квартиру.