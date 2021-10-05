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"Все сталося швидко": вбивця трьох студенток показав, як вбивав і спалював дівчат (відео)

Автор
Олена Волкова
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Жертвами Лазарєва стали три студентки, наймолодшій з яких було всього 17 Новина оновлена 05 жовтня 2021, 10:44
Жертвами Лазарєва стали три студентки, наймолодшій з яких було всього 17

Вбивцю привезли в спалену квартиру: він не відразу згадав, як розправився з дівчатами

Російські копи провели слідчий експеримент у справі про вбивство студенток Оренбурзького медколеджу, яких в місті Гай зарізав і спалив 30-річний місцевий житель Олександр Лазарєв. Чоловік зізнався у потрійному злочині і показав, як все було в ніч на 30 вересня.

Відео слідчих дій оприлюднили місцеві Телеграм-канали.

На експеримент Лазарєва привезли в бронежилеті: є ймовірність, що рідні трьох студенток спробують помститися вбивці. Останній з ножем в руках спочатку не міг згадати, як наносив удари: мовляв, все сталося швидко. Але, в підсумку, все ж показав, як розправився з безневинними дівчатами і підпалив їх тіла.

Раніше ми повідомляли, що Лазарєв звинуватив у всіх самих студенток і озвучив "фантазійну" причину звірячого злочину.

Відносно раніше судимого Лазарєва порушили одразу кілька кримінальних справ: "Вбивство двох і більше осіб", "Згвалтування, поєднане з погрозою вбивством", "Насильницькі дії сексуального характеру", "Умисне пошкодження чужого майна", "Неправомірне заволодіння автомобілем". Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, трагедія трапилася ввечері 29 вересня. Чоловік накинувся на студенток, які разом знімали житло, з ножем і завдав безліч ударів в область грудної клітини та живота. Двох жертв вбивця підпалив в квартирі, наймолодшій вдалося вибігти на подвір’я, проте від множинних поранень вона померла. Бездиханні тіла знайшли близько 5:00 ранку пожежники, які приїхали на виклик в палаючу квартиру.

Теги:
#Росія #Вбивство #Спалення #Студентки
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