"Вбивця з фантазією": росіянин зізнався, за що зарізав і спалив трьох студенток медколеджу

30-річний рецидивіст Олександр Лазарєв з Гая звинуватив у всьому самих дівчат, але слідчі йому не вірять

В Оренбурзькій області (РФ) допитали вбивцю трьох студенток місцевого медколеджу, яких спочатку жорстоко зарізали, а після — спалили в орендованій квартирі в місті Гай. 30-річний Олександр Лазарєв — місцевий житель, раніше судимий за вбивство — зізнався в скоєному і озвучив мотив свого вчинку.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, на допиті чоловік не став приховувати, що це його рук справа, але звинуватив у всьому самих студенток. За його словами, 18-річна Аділь, 19-річна Зульфія та 17-річна Айгіз нібито вступили з ним у статевий зв’язок і почали вимагати гроші — 50 тисяч рублів. І після цього Лазарєв нібито втратив самовладання.

Однак слідчі переконані, що росіянин — "вбивця з фантазією", що він уже демонстрував раніше. На допиті щодо попереднього вбивства, коли він зарізав чоловіка в барі, він говорив, що захищав якусь дівчину. Тоді ця історія виявилася вигаданою, не вірять Лазарєву і зараз.

Вбивця студенток з РФ раніше вже був судимий

У його відношенні порушили одразу кілька кримінальних справ: "Вбивство двох і більше осіб", "Згвалтування, поєднане з погрозою вбивством", "Насильницькі дії сексуального характеру", "Умисне пошкодження чужого майна", "Неправомірне заволодіння автомобілем". Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, трагедія трапилася ввечері 29 вересня. Чоловік накинувся на студенток з ножем і завдав безліч ударів в область грудної клітини та живота. Двох жертв вбивця підпалив в квартирі, наймолодшій вдалося вибігти на подвір’я, проте від множинних поранень вона померла. Бездиханні тіла знайшли близько 5:00 ранку пожежники, які приїхали на виклик в палаючу квартиру.

Незабаром копи запідозрили у скоєному Лазарєва, який втік з міста на викраденому авто.

Нагадаємо, в російській Пермі відбувся масовий розстріл людей в університеті, який влаштував 18-річний студент Тимур Бекмансуров.