Стало відомо, хто міг зарубати і спалити трьох студенток в Росії (фото)

Злочинець 2 жовтня покинув місто, в якому жорстоко позбавили життів студенток.

З'явилася інформація про ймовірного вбивцю трьох студенток медичного коледжу в російському місті Гай Оренбурзької області. Є підозри, що це був раніше судимий 30-річний Лазарєв Олександр, який в суботу, 2 жовтня, покинув місто.

Про це повідомляє Telegram-канал "RT російською".

Міністерство внутрішніх справ РФ уже опублікувало орієнтування на ймовірного вбивцю, котрий провів у вʼязниці девʼять років і лише у липні цього року вийшов на свободу. Варто відзначити, що чоловік був засуджений за вбивство.

Лазарєва Олександра В'ячеславовича підозрюють у вбивстві трьох студенток

Трагедія із гибеллю двох дівчат 18 та 19 років і однієї 17-річної сталася в ніч з 29 на 30 вересня. Студентки влаштували на орендованій квартирі вечірку і можна припускати, що на ній був і Олександр. Двох дівчат убивця зарубав сокирою та спалив у квартирі, а третя, 17-річна, отримала поранення, проте встигла вибігти на подвірʼя де і померла.

Нині ймовірний убивця перебуває у розшуку. Правоохоронці продовжують виясняти всі обставини трагедії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 20 вересня у російському місті Перм 18-річний стрілок Тимур Бекмансуров прийшов до місцевого університету та почав розстрілювати людей. В результаті загинули шестеро осіб і ще десятки постраждали. Студенти вистрибували із вікна, аби врятувати життя.