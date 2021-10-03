Укр

Стало известно, кто мог зарубить и сжечь трех студенток в России (фото)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Лазарев Александр отсидел 9 лет за убийство Новость обновлена 03 октября 2021, 12:17
Лазарев Александр отсидел 9 лет за убийство

Преступник 2 октября покинул город, в котором жестоко лишили жизней студенток.

Появилась информация о предполагаемом убийце трех студенток медицинского колледжа в российском городе Гай Оренбургской области. Есть подозрения, что это был ранее судимый 30-летний Лазарев Александр,который в субботу, 2 октября, покинул город.

Об этом сообщает Telegram-канал "RT на русском".

Министерство внутренних дел РФ уже опубликовало ориентирование на предполагаемого убийцу, который провел в тюрьме девять лет и только в июле этого года вышел на свободу. Стоит отметить, что мужчина был осужден за убийство.

Лазарева Александра Вячеславовича подозревают в убийстве трех студенток
Лазарева Александра Вячеславовича подозревают в убийстве трех студенток

Трагедия с гибелью двух девушек 18 и 19 лет и одной 17-летней произошла в ночь с 29 на 30 сентября. Студентки устроили на съемной квартире вечеринку и можно предполагать, что на ней был и Александр. Двух девушек убийца зарубил топором и сжег в квартире, а третья, 17-летняя, получила ранения, однако успела выбежать во двор где и умерла.

Сейчас вероятный убийца находится в розыске. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 20 сентября в российском городе Пермь 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров пришел в местный университет и начал расстреливать людей. В результате погибли шесть человек и еще десятки пострадали. Студенты выпрыгивали из окон, чтобы спасти жизнь.

Теги:
#Россия #Убийства #Подозреваемые
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