Стало известно, кто мог зарубить и сжечь трех студенток в России (фото)

Преступник 2 октября покинул город, в котором жестоко лишили жизней студенток.

Появилась информация о предполагаемом убийце трех студенток медицинского колледжа в российском городе Гай Оренбургской области. Есть подозрения, что это был ранее судимый 30-летний Лазарев Александр,который в субботу, 2 октября, покинул город.

Об этом сообщает Telegram-канал "RT на русском".

Министерство внутренних дел РФ уже опубликовало ориентирование на предполагаемого убийцу, который провел в тюрьме девять лет и только в июле этого года вышел на свободу. Стоит отметить, что мужчина был осужден за убийство.

Лазарева Александра Вячеславовича подозревают в убийстве трех студенток

Трагедия с гибелью двух девушек 18 и 19 лет и одной 17-летней произошла в ночь с 29 на 30 сентября. Студентки устроили на съемной квартире вечеринку и можно предполагать, что на ней был и Александр. Двух девушек убийца зарубил топором и сжег в квартире, а третья, 17-летняя, получила ранения, однако успела выбежать во двор где и умерла.

Сейчас вероятный убийца находится в розыске. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 20 сентября в российском городе Пермь 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров пришел в местный университет и начал расстреливать людей. В результате погибли шесть человек и еще десятки пострадали. Студенты выпрыгивали из окон, чтобы спасти жизнь.