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"Убийца с фантазией": россиянин признался, за что зарезал и сжег трех студенток медколледжа

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Зверское преступление в Гае раскрыто - Александр Лазарев во всем признался Новость обновлена 05 октября 2021, 10:16
Зверское преступление в Гае раскрыто - Александр Лазарев во всем признался

30-летний рецидивист Александр Лазарев из Гая обвинил во всех самих девушек, но следователи ему не верят

В Оренбургской области (РФ) допросили убийцу троих студенток местного медколледжа, которых сначала жестоко зарезали, а после — сожгли в арендованной квартире в городе Гай. 30-летний Александр Лазарев — местный житель, ранее судимый за убийство — признался в содеянном и озвучил мотив своего поступка.

По информации местных Телеграмм-каналов, на допросе мужчина не стал скрывать, что это его рук дело, но обвинил во всем самих студенток. По его словам, 18-летняя Адиль, 19-летняя Зульфия и 17-летняя Айгиз якобы вступили с ним в половую связь и начали вымогать деньги — 50 тысяч рублей. И после этого Лазарев якобы вышел из себя.

Однако следователи убеждены, что россиянин — "убийца с фантазией", что он уже демонстрировал ранее. На допросе по предыдущему убийству, когда он зарезал мужчину в баре, он говорил, что защищал какую-то девушку. Тогда эта история оказалась выдуманной, не верят Лазареву и сейчас.

Убийца студенток из РФ ранее уже был судим
Убийца студенток из РФ ранее уже был судим

В его отношении возбудили сразу несколько уголовных дел: "Убийство двух и более лиц", "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством", "Насильственные действия сексуального характера", "Умышленное повреждение чужого имущества", "Неправомерное завладение автомобилем". Мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, трагедия случилась вечером 29 сентября. Мужчина набросился на студенток с ножом и нанес множество ударов в область грудной клетки и живота. Двоих жертв убийца поджег в квартире, самой младшей удалось выбежать во двор, однако от множественных ранений она скончалась. Бездыханные тела нашли около 5:00 утра пожарные, которые приехали на вызов в горящую квартиру.

Вскоре копы заподозрили в содеянном Лазарева, который сбежал из города на угнанном авто.

Напомним, в российской Перми произошел массовый расстрел людей в университете, который устроил 18-летний студент Тимур Бекмансуров.

Теги:
#Россия #Убийство #Сожжение #Студентки
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