Ошибочка вышла - на инаугурации Кадырова показали карту с новыми морями и украинским Крымом
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Не повезло Венгрии, Черному и Каспийскому морям, а также Сахалину.
Во время инаугурации Рамзана Кадыров 5 октября на должность главы Чечни он выступал на фоне карты мира, в которой был допущен ряд ошибок.
Видео опубликовали в его официальном Инстаграм.
На карте, которая располагалась за политиком, как суша отмечены Каспийское и Черное море. Вместо Венгрии — неизвестное географии море или озеро, а очертания Азовского моря изменились. Эти два объекта отмечены на карте ниже.
Отметим, что один момент на карте, все же, отмечен верно — Крым в составе Украины. Интернет пользователи также заметили, что крупнейший остров России — Сахалин на карте ей не принадлежит. В Твиттере предположили, что автор карты смотри в будущее: "Может так скоро и будет?".
Ранее "Телеграф" писал, что Крым в составе Украины на официальной карте от УЕФА к футбольному первенству Евро 2024 раздосадовал россиян и вызвал бурную реакцию. В Союзе уже прокомментировали недовольство болельщиков, отметив, что они опираются на решения Генеральной ассамблеи ООН, которая подтверждает украинскую принадлежность полуострова.
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