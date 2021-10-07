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Помилочка вийшла — на інавгурації Кадирова показали карту з новими морями і українським Кримом

Автор
Галина Михайлова
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Кадр з відео з інавгурації Кадирова.
Кадр з відео з інавгурації Кадирова.

Не пощастило Угорщині, Чорному і Каспійському морям, а також Сахаліну.

Під час інавгурації Рамзана Кадиров 5 жовтня на посаду глави Чечні він виступав на тлі карти світу, в якій було допущено низку помилок.

Відео опублікували в його офіційному Інстаграм.

На карті, яка розташовувалася за політиком, як суша відзначені Каспійське і Чорне море. Замість Угорщини — невідоме географії море або озеро, а обриси Азовського моря змінилися. Ці два об’єкти відзначені на карті нижче.

Угорщина стала акваторією на карті у Кадирова
Угорщина стала акваторією на карті у Кадирова

Відзначимо, що один момент на мапі, все ж, відзначений вірно — Крим у складі України. Інтернет користувачі також помітили, що найбільший острів Росії — Сахалін на мапі їй не належить. У Твіттері припустили, що автор карти дивиться в майбутнє: "Може так скоро і буде?".

Раніше "Телеграф" писав, що Крим в складі України на офіційній карті від УЄФА до футбольної першості Євро 2024 засмутив росіян і викликав бурхливу реакцію. У Союзі вже прокоментували невдоволення уболівальників, зазначивши, що вони спираються на рішення Генеральної асамблеї ООН, яка підтверджує українську приналежність півострова.

Теги:
#Інавгурація #Рамзан Кадиров #Карта світу
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