УЄФА відреагував на істерику росіян з приводу українського Криму на презентації Євро-2024 (відео)

УЄФА має чітку позицію з даного питання.

У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагували на запит російської сторони з приводу українського Криму на нещодавній презентації Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє "Спорт-Експрес".

Справа в тому, що УЄФА керується правилами ООН, де чітко прописана територіальна цілісність держав, зокрема і України. Тому на опублікованих кадрах Крим, як і годиться, знаходиться в кольорах України. У РФ незадоволені цим, але ні як не можуть вплинути на політику головного футбольного органу Європи.

Презентаційний ролик:

"Карта України в анімаційному відео відображає резолюцію 68/262 Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, яка була широко схвалена державами-членами і яка визнає територіальні межі України з включенням Криму", — відповіли в прес-службі УЄФА на запит "СЕ".

Відзначимо, Євро-2024 пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року. У турнірі візьмуть участь 24 збірні, а кваліфікація на змагання почнеться з жеребкування, яка пройде в грудні 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тренуванні збірної України, яка готується до вирішальних матчів відбору на ЧС-2022, стався кумедний момент.