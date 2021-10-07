Укр

УЕФА отреагировал на истерику россиян по поводу украинского Крыма на презентации Евро-2024 (видео)

Автор
Михаил Корнилов
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УЕФА изобразил карту с украинским Крымом Новость обновлена 07 октября 2021, 09:54
УЕФА изобразил карту с украинским Крымом

УЕФА имеет четкую позицию по данному вопросу.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на запрос российской стороны по поводу украинского Крыма на состоявшейся недавно презентации Евро-2024 по футболу.

Об этом сообщает "СЭ".

Дело в том, что УЕФА руководствуется правилами ООН, где четко прописана территориальная целостность государств, в частности, и Украины. Поэтому на опубликованных кадрах Крым, как и полагается, находится в цветах Украины. В РФ недовольны этим, но ни как не могут повлиять на политику главного футбольного органа Европы.

Презентационный ролик:

"Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", — ответили в пресс-службе УЕФА на запрос СЭ.

Отметим, Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В турнире примут участие 24 сборные, а квалификация на соревнования начнется с жеребьевки, которая пройдет в декабре 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на тренировке сборной Украины, которая готовится к решающим матчам отбора на ЧМ-2022, произошел забавный момент.

Теги:
#Футбол #УЕФА #Россия #Крым
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