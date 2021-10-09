Более 20 россиян погибли от "паленки" в Оренбургской области (видео)

Открыто шесть уголовных дел.

В Оренбургской области Российской Федерации жителей просят воздержаться от употребления любого алкоголя — на прилавки могла попасть партия суррогата. Он уже унес около 20 жизней. Его изготовители уже задержаны.

Об этом сообщает ТАСС.

По последним данным — от отравления поддельным алкоголем умерли 21 человек, еще 29 — в больнице. Изготавливали суррогат на территории области, затем разливали в бутылки из стекла или пластика с разной маркировкой и распространяли по точкам сбыта.

Всего задержано шесть человек, в месте обыска одной из последних подозреваемых в Адамовском районе обнаружили 132 бутылки с "паленкой" — сообщает Следуком РФ.

Всего изъяли свыше 600 литров суррогата по шести уголовным делам, которые объединили в одно производство. Они начаты по трем статьям — 238, 171.1 и 171.3 УК РФ. Расследование передали в Главное следственное управление.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине подорожают алкогольные напитки. Также врачи ответили на вопрос — можно ли употреблять спиртное в день вакцинации и в последующие.