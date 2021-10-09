Більше 20 росіян загинули від "паленки" в Оренбурзькій області (відео)

Відкрито шість кримінальних справ.

В Оренбурзькій області Російської Федерації жителів просять утриматися від вживання будь-якого алкоголю — на прилавки могла потрапити партія сурогату. Він уже забрав близько 20 життів. Його виробники вже затримані.

Про це повідомляє ТАСС.

За останніми даними — від отруєння підробленим алкоголем померли 21 осіб, ще 29 — в лікарні. Виготовляли сурогат на території області, потім розливали в пляшки зі скла або пластику з різним маркуванням і поширювали по точках збуту.

Всього затримано шість осіб, в місці обшуку однієї з останніх підозрюваних в Адамовському районі виявили 132 пляшки з "паленкою" — повідомляє Слідком РФ.

Всього вилучили понад 600 літрів сурогату по шести кримінальних справах, які об’єднали в одне провадження. Вони відкриті за трьома статтями — 238, 171.1 і 171.3 КК РФ. Розслідування передали до Головного слідчого управління.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні подорожчають алкогольні напої. Також лікарі відповіли на питання — чи можна вживати спиртне в день вакцинації і в наступні.