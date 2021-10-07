Чи можна пити алкоголь після щеплення: в МОЗ розставили всі крапки над "і"

Медики відповіли, коли можна дозволити собі алкоголь після щеплення проти ковіду

Багато українців після вакцинації проти коронавірусу задаються питанням: коли можна вживати алкоголь після щеплення, та й чи можна це робити в принципі?

На це питання відповіли в Міністерстві охорони здоров’я.

Виявляється, безпосередньо в день вакцинації пити алкоголь категорично не можна. Однак після щеплення мови про повну заборону спиртного не йде.

Медики кажуть, що у них немає підстав вважати, що помірне вживання алкоголю якось впливає на імунну відповідь і ефективність вакцини.

Втім, великі дози спиртного дійсно пригнічують людський імунітет. І мова йде не тільки про реакції на щеплення, а й про шкоду для здоров’я в цілому.

Таким чином, пити після вакцинації можна, але не варто зловживати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" представив переклад нового дослідження ефективності вакцин проти коронавірусу, яке присвячене тому, наскільки добре щеплення запобігають поширенню дельта-варіанту SARS-CoV-2.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров’я раніше пояснювали, що таке мРНК-вакцини, як вони працюють і чим відрізняються від інших.