Чи можна пити алкоголь після щеплення: в МОЗ розставили всі крапки над "і"
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Медики відповіли, коли можна дозволити собі алкоголь після щеплення проти ковіду
Багато українців після вакцинації проти коронавірусу задаються питанням: коли можна вживати алкоголь після щеплення, та й чи можна це робити в принципі?
На це питання відповіли в Міністерстві охорони здоров’я.
Виявляється, безпосередньо в день вакцинації пити алкоголь категорично не можна. Однак після щеплення мови про повну заборону спиртного не йде.
Медики кажуть, що у них немає підстав вважати, що помірне вживання алкоголю якось впливає на імунну відповідь і ефективність вакцини.
Втім, великі дози спиртного дійсно пригнічують людський імунітет. І мова йде не тільки про реакції на щеплення, а й про шкоду для здоров’я в цілому.
Таким чином, пити після вакцинації можна, але не варто зловживати.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" представив переклад нового дослідження ефективності вакцин проти коронавірусу, яке присвячене тому, наскільки добре щеплення запобігають поширенню дельта-варіанту SARS-CoV-2.
Крім того, в Міністерстві охорони здоров’я раніше пояснювали, що таке мРНК-вакцини, як вони працюють і чим відрізняються від інших.
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