Рус

Ляшко сказав, коли в Україні почнуть виробляти вакцини від коронавірусу

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
13
Вакцина від коронавірусу Новина оновлена 02 жовтня 2021, 21:59
Вакцина від коронавірусу

Ляшко розповів про перспективи виробництва вакцин в Україні.

Глава МОЗ Віктор Ляшко, під час виступу на з’їзді партії "Слуга народу" в Трускавці (Львівська область), заявив, що перша українська доза вакцини від грипу або коронавірусу зійде з конвеєра вже до кінця наступного року.

Про це повідомляє канал "ДОМ".

За словами Ляшка, першу виробничу лінію з виробництва інактивованих вакцин вже монтують в Харкові і до кінця року будуть відомі точні терміни запуску.

Разом з тим він запевнив, що перша доза буде виготовлена до кінця 2022 року.

Крім того, Ляшко зазначив, що в процесі підписання також знаходиться меморандум про інвестиції в цю сферу.

Він не став вказувати, про яку саме вакцину йдеться.

Варто нагадати, що в Україні з інактивованих вакцин проти коронавірусу застосовується лише Coronavac (Sinovac)

Також нагадаємо, що Ляшко у вересні говорив про те, що Міністерство охорони здоров’я веде переговори про виробництво в Україні мРНК-вакцин.

В даний час за цим принципом працюють тільки засоби Pfizer/BioNTech і Moderna.

Як повідомлялося раніше, в Міністерстві охорони здоров’я пояснювали, що таке мРНК-вакцини, як вони працюють і чим відрізняються від інших.

Теги:
#Віктор Ляшко #Коронавірус #Слуга народу #Covid-19
Газопровід
Новини Росії
Постраждає "Газпром": в Росії розповіли про підводні камені транзиту газу до Угорщини в обхід України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Газопровід
Постраждає "Газпром": в Росії розповіли про підводні камені транзиту газу до Угорщини в обхід України
Дата публікації
Категорія
Маргарита Шол і Тетяна Грищенко
Депутатки від "Слуги народу" проміняли Зеленського на келих вина (відео)
Дата публікації
Категорія
Спікер ВР Дмитро Разумков
"Слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова
Дата публікації
Категорія
Ірина Венедіктова
"Це нормально, я радію": Венедіктова прокоментувала чутки про можливу відставку (ексклюзивне відео)
Дата публікації
Категорія
Заморозки в Україні триватимуть до 10-го числа
Запасайтеся пледами: синоптик розповіла, як довго продовжуватимуться заморозки в Україні