Ляшко сказав, коли в Україні почнуть виробляти вакцини від коронавірусу

Ляшко розповів про перспективи виробництва вакцин в Україні.

Глава МОЗ Віктор Ляшко, під час виступу на з’їзді партії "Слуга народу" в Трускавці (Львівська область), заявив, що перша українська доза вакцини від грипу або коронавірусу зійде з конвеєра вже до кінця наступного року.

Про це повідомляє канал "ДОМ".

За словами Ляшка, першу виробничу лінію з виробництва інактивованих вакцин вже монтують в Харкові і до кінця року будуть відомі точні терміни запуску.

Разом з тим він запевнив, що перша доза буде виготовлена до кінця 2022 року.

Крім того, Ляшко зазначив, що в процесі підписання також знаходиться меморандум про інвестиції в цю сферу.

Він не став вказувати, про яку саме вакцину йдеться.

Варто нагадати, що в Україні з інактивованих вакцин проти коронавірусу застосовується лише Coronavac (Sinovac)

Також нагадаємо, що Ляшко у вересні говорив про те, що Міністерство охорони здоров’я веде переговори про виробництво в Україні мРНК-вакцин.

В даний час за цим принципом працюють тільки засоби Pfizer/BioNTech і Moderna.

Як повідомлялося раніше, в Міністерстві охорони здоров’я пояснювали, що таке мРНК-вакцини, як вони працюють і чим відрізняються від інших.