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Чим Pfizer відрізняється від інших вакцин, що застосовуються в Україні

Автор
Тетяна Гулеватая
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У МОЗ докладно розповіли, як працюють вакцини від COVID-19 Новина оновлена 30 вересня 2021, 19:19
У МОЗ докладно розповіли, як працюють вакцини від COVID-19

В Україні використовують три типи вакцин.

У розпал вакцинальної кампанія в Україні в МОЗ детально пояснили механізм дії вакцин проти COVID-19.

Докладні інфографіки МОЗ опублікувало в своєму Телеграм-каналі.

Як відомо, розрізняють три основні підходи до розробки вакцин в залежності від того, що використовують для імунізації: цілісний вірус або бактерію; фрагменти мікроорганізму, що викликають імунну відповідь; тільки генетичний матеріал, що містить код для синтезу конкретних білків, а не цілісний вірус.

В Україні використовують такі типи вакцин:

мРНК-вакцина — Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

векторна (рекомбінантна) — AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield і SKBio)

інактивована (вакцина з неактивним вірусом) — CoronaVac/Sinovac Biotech

Як працюють різні типи вакцин
Як працюють різні типи вакцин

Як працює матрична вакцина

Вакцини на основі інформаційної РНК (Pfizer і Moderna) вчать клітини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження.

Після того, як людині зробили щеплення, іРНК потрапляє в клітини поблизу місця ін’єкції і спонукає їх почати вироблення того ж білка, який виявлений в збудника COVID-19. Після чого імунна система починає розпізнавати цей білок і виробляти антитіла, які боротимуться з самим вірусом в разі подальшого зараження.

Як працює мРНК вакцина
Як працює мРНК вакцина

Як працює векторна вакцина

Так званий "вектор" — це вірус, який не шкодить організму людини. Його завдання полягає в тому, щоб доставити в клітину ген хвороботворного вірусу, проти якого потрібно виробити імунітет.

Як працює векторна вакцина
Як працює векторна вакцина

Як працює інактивована вакцина

Головним компонентом такої вакцини — нежиттєздатні вірусні частинки. Вони не можуть викликати хворобу, але викликають імунну реакцію. Це стара, випробувана технологія, яка використовується для виробництва багатьох інших вакцин.

Як працює інактивована вакцина
Як працює інактивована вакцина

Слід зазначити, що на сьогодні вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавирусной хвороби.

Вакцинація будь-якою з доступних в Україні вакцин забезпечує в тій чи іншій мірі захист організму проти COVID-19. У разі зараження хворий легше переносить захворювання.

Крім того, слід нагадати, що захворюваність на коронавірус продовжує зростати. Так, 30 вересня виявили майже 12 тисяч хворих. За минулу добу померли 194 людини.

За всіма прогнозами число хворих буде зростати з кожним днем. Добовий приріст хворих на коронавірус може перевищити 10 тисяч осіб.

Теги:
#Вакцина #Коронавірус #Covid-19
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