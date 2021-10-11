Авиакатастрофы в Татарстане можно было избежать: перед гибелью пилот рассказал о состоянии самолета

Пилоты неоднократно сажали воздушное судно после отказа двигателей

После падения пассажирского самолета в Татарстане, в результате чего погибли 16 человек, дочь погибшего пилота Михаила Беляева сообщила, что отец все время жаловался на отказ двигателей у самолета L-410. К слову, именно эту версию рассматривают как ключевую.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам девушки, погибший пилот неоднократно говорил о том, что в полете двигатели самолета отключались и судно отказывалось работать. В таких условиях Беляев неоднократно сажал самолет. Кроме того, когда дочь спрашивала у папы, как дела, он часто давал ответ: "Отказ двигателя, отказ двигателя".

Беляев, как утверждает его дочь, неоднократно сообщал о неполадках руководителям Мензелинского аэроклуба, однако ответной реакции не было.

При этом власти региона вероятной причиной авиакатастрофы называют тот факт, что в двигатель могла попасть птица. Об этом заявил председатель Мензелинского района Айдар Салахов.

По словам чиновника, в самолете L-410 отказал левый двигатель, после чего летчики развернули самолет в сторону аэропорта и хотели посадить его там, однако за 500 метров до посадки самолет рухнул и перевернулся.

Опровергают в Татарстане и версию перегрузки самолета. По словам Салахова, 20 пассажиров и два члена экипажа для L-410 — это не перегрузка, а самолет проходил техобслуживание и взлетные исследования.

Устанавливать виновных и все обстоятельства смертельной авиакатастрофы будут правоохранители.

Напомним, что на момент аварии на борту воздушного судна находились 22 человека, из которых только семь удалось достать из-под обломков живыми.

Как сообщал "Телеграф" ранее, появилось фото пассажирского самолета L-410 до падения и первая версия катастрофы.