Авіакатастрофи у Татарстані можна було уникнути: перед загибеллю пілот розповів про стан літака

Пілоти неодноразово садили повітряне судно після відмови двигунів

Після падіння пасажирського літака у Татарстані, внаслідок чого загинули 16 осіб, донька загиблого пілота Михайла Бєляєва повідомила, що батько весь час скаржився на відмову двигунів у L-410. До слова, саме цю версію розглядають як ключову.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

За словами дівчини, загиблий пілот неодноразово говорив про те, що у польоті двигуни літака відключалися і судно відмовлялося працювати. У таких умовах Бєляєв неодноразово саджав літак. Крім того, коли донька запитувала у тата, як справи, він часто давав відповідь: "Відмова двигуна, відмова двигуна".

Бєляєв, як стверджує його донька, неодноразово повідомляв про неполадки керівникам Мензелінського аероклубу, однак відповідної реакції не було.

При цьому влада регіону ймовірною причиною авіакатастрофи називає той факт, що у двигун міг потрапити птах. Про це заявив голова Мензелінського району Айдар Салахов.

За словами чиновника, у літаку L-410 відмовив лівий двигун, після чого льотчики рзгорнули літак у бік аеропорту та хотіли посадити його там, однак за 500 метрів до посадки літак рухнув та перекинувся.

Спростовують у Татарстані і версію перевантаження літака. За словами Салахова, 20 пасажирів і два члени екіпажу для L-410 — це не перевантаження, а літак проходив техобслуговування й злітні дослідження.

Встановлювати винних та всі обставини смертельної авіакатастрофи будуть правоохоронці.

Нагадаємо, що на момент аварії на борту повітряного судна перебували 22 особи, з яких лише сімох вдалося дістати з-під уламків живими.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, з’явилося фото пасажирського літака L-410 до падіння і перша версія катастрофи.