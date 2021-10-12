У Путина в Испании нашли особняк: подробности

Путин должен был переехать в Испанию еще до своего президентства.

У президента Российской Федерации Владимира Путина есть дом в испанском городе Торревьеха, которую часто называют "русской столицей" Испании.

Об этом сообщил российский актер Алексей Панин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Как сообщил актер, он недавно приобрел себе квартиру в Торревьеси и перебрался туда вместе с дочкой. Почти сразу после покупки недвижимости Панину рассказали местные, что в этом же городе есть особняк Путина.

"Когда Путин еще не был президентом и не был, по-моему, еще премьер-министром, а был еще вот кем-то там в Ленинграде, когда он там возглавлял что-то, он со своими друзьями приезжал в Торревьеху. Я даже знаю человека, с кем он работал. Я с ним тоже познакомился. Он строил здесь коттеджные поселки и торговал вот этой фигней. То есть здесь в Торревьехе даже есть дом Путина", — сказал Панин.

Других подробностей относительно особняка Путина актер не сообщил.

Как отметил Панин, в Торревьехе много русскоязычных граждан, но общаться с большинством из них невозможно из-за сплетен, скандалов, интриг и других вещей.

Торревьеха — испанский город, расположенный в провинции Аликанте на берегу Средиземного моря. Особенность города в том, что здесь проживает более 7000 русских и украинцев, в связи с чем есть много магазинов, школ, заведений питания, где общаются на украинском и росийком языках. Часто Торревьеху называють "русской столицей" Испании, ведь граждан РФ сюда приезжает очень много.

Торревьеха расположена на побережье Коста Бланка

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Путин планировал выехать за пределы России в Испанию и проживать там. Это было еще до того, как он стал сначала премьер-министром РФ, а затем занял кресло президента, рассказал бывший друг Путина Сергей Пугачев.