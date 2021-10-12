У Путина в Испании нашли особняк: подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 127
Путин должен был переехать в Испанию еще до своего президентства.
У президента Российской Федерации Владимира Путина есть дом в испанском городе Торревьеха, которую часто называют "русской столицей" Испании.
Об этом сообщил российский актер Алексей Панин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Как сообщил актер, он недавно приобрел себе квартиру в Торревьеси и перебрался туда вместе с дочкой. Почти сразу после покупки недвижимости Панину рассказали местные, что в этом же городе есть особняк Путина.
"Когда Путин еще не был президентом и не был, по-моему, еще премьер-министром, а был еще вот кем-то там в Ленинграде, когда он там возглавлял что-то, он со своими друзьями приезжал в Торревьеху. Я даже знаю человека, с кем он работал. Я с ним тоже познакомился. Он строил здесь коттеджные поселки и торговал вот этой фигней. То есть здесь в Торревьехе даже есть дом Путина", — сказал Панин.
Других подробностей относительно особняка Путина актер не сообщил.
Как отметил Панин, в Торревьехе много русскоязычных граждан, но общаться с большинством из них невозможно из-за сплетен, скандалов, интриг и других вещей.
- Торревьеха — испанский город, расположенный в провинции Аликанте на берегу Средиземного моря. Особенность города в том, что здесь проживает более 7000 русских и украинцев, в связи с чем есть много магазинов, школ, заведений питания, где общаются на украинском и росийком языках. Часто Торревьеху называють "русской столицей" Испании, ведь граждан РФ сюда приезжает очень много.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Путин планировал выехать за пределы России в Испанию и проживать там. Это было еще до того, как он стал сначала премьер-министром РФ, а затем занял кресло президента, рассказал бывший друг Путина Сергей Пугачев.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-