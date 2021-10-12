У Путіна в Іспанії знайшли особняк: подробиці

Путін мав переїхати у Іспанію ще до свого президентства.

У президента Російської Федерації Володимира Путіна є будинок у іспанському місті Торревʼєха, яку часто називають "російською столицею" Іспанії.

Про це повідомив російський актор Олексій Панін у інтервʼю українському журналісту Дмитру Гордону.

Як повідомив актор, він нещодавно придбав собі квартиру у Торревʼєсі і перебрався туди разом з донькою. Майже одразу після покупки нерухомості Паніну розповіли місцеві, що у цьому ж місті є особняк Путіна.

"Коли Путін ще не був президентом і не був, по-моєму, ще премʼєр-міністром, а був ще ось кимось там у Ленінграді, коли він там очолював щось, він зі своїми друзями приїжджав у Торревʼєху. Я навіть знаю чоловіка, з ким він працював. Я з ним теж познайомився. Він будував тут котеджні селища і торгував ось цією фігнею. Тобто тут у Торревʼєсі навіть є будинок Путіна", – сказав Панін.

Інших подробиць щодо особняка Путіна актор не повідомив.

Як зазначив Панін, у Торревʼєсі багато російськомовних громадян, але спілкуватися з більшістю з них неможливо через плітки, скандали, інтриги та інші речі.

Торревʼєха — іспанське місто, розташоване у провінції Аліканте на березі Середземного моря. Особливість міста у тому, що тут мешкає понад 7 тисяч росіян та українців, у звʼязку з чим є багато магазинів, шкіл, закладів харчування, де спілкуються українською та російською мовами. Часто Торревʼєху називають "російською столицею" Іспанії, адже громадян РФ сюди приїжджає дуже багато.

Торревʼєха розташована на узбережжі Коста Бланка

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Путін планував виїхати за межі Росії в Іспанію та проживати там. Це було ще до того, як він став спочатку премʼєр-міністром РФ, а потім зайняв крісло президента, розповів колишній друг Путіна Сергій Пугачов.