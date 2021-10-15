Укр

В Москве взорвалась газовая станция, пламя возвышается на десятки метров (видео)

Автор
Елена Волкова
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Пламя возвышается на несколько метров ввысь и уже перекинулось на авто Новость обновлена 15 октября 2021, 12:45
Пламя возвышается на несколько метров ввысь и уже перекинулось на авто

Люди, проезжающие мимо эпицентра ЧП в Москве, шокированы увиденным

В столице России Москве, где недавно подросток устроил стрельбу на территории школы, по улице Грина в районе Северного Бутово прогремел мощный взрыв на газовой подстанции. 

Видео последствий взрыва, который перерос в сильный пожар, публикуют местные Телеграмм-каналы.

Очевидцы говорят, что услышали сильный хлопок, после чего увидели столб пламени, который возвышался на несколько метров. Пожар продолжается и сейчас: на момент выхода новости огонь перекинулся на несколько стоящих поблизости автомобилей.

Кроме того, рядом находится дорога, и на одном из видео можно увидеть, как пассажиры автобуса реагируют на масштабное ЧП, проезжая мимо.

Со стихией уже более часа пытаются справиться сотрудники МЧС, однако пока безуспешно. Информации о погибших и пострадавших на момент выхода новости нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в шведском городе Гетеборг прогремел мощный взрыв в жилой многоэтажке, в результате чего в больнице оказались 20 человек. Еще около двухсот человек эвакуировали из дома спасатели.

Теги:
#Газ #Пожар #Москва #Взрыв
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