У Москві вибухнула газова станція, полум’я здіймається на десятки метрів (відео)

Люди, які проїжджають повз епіцентр НП в Москві, шоковані побаченим

У столиці Росії Москві, де недавно підліток влаштував стрілянину на території школи, по вулиці Гріна в районі Північного Бутово прогримів потужний вибух на газовій підстанції.

Відео наслідків вибуху, який переріс в сильну пожежу, публікують місцеві Телеграм-канали.

Очевидці кажуть, що почули сильний хлопок, після чого побачили стовп полум’я, який височів на кілька метрів. Пожежа триває і зараз: на момент виходу новини вогонь перекинувся на кілька припаркованих поблизу автомобілів.

Крім того, поруч знаходиться дорога, і на одному з відео можна побачити, як пасажири автобуса реагують на масштабну НП, проїжджаючи повз.

Зі стихією вже більше години намагаються впоратися співробітники МНС, однак поки безуспішно. Інформації про загиблих і постраждалих на момент виходу новини немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в шведському місті Гетеборг прогримів потужний вибух в житловій багатоповерхівці, в результаті чого в лікарні опинилися 20 осіб. Ще близько двохсот людей евакуювали з будинку рятувальники.