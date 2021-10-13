У Москві неповнолітній вчинив стрілянину біля школи (фото, відео)

Всіх учнів успішно евакуювали, постраждалих немає.

У столиці Росії Москві озброєний молодик влаштував стрілянину біля території школи. Як виявилося пізніше, зброя у нього було страйкбольною.

Про це пише телеграм-канал SHOT.

Відзначається, що стрілянина сталася в районі школи № 1260. Зловмисник перебрався через огорожу, вистрілив в повітря і зник з місця події.

За даними Mash, хлопець влаштував стрілянину на території покинутої лікарні, розташованої в 100-200 метрах від школи

Дітей з навчального закладу оперативно евакуювали, а деякі навіть забарикадувалися в класах.

Стрілянина біля школи в Москві

Правоохоронці оголосили про план "Сирена" по всьому місту, після чого підозрюваний був знайдений і затриманий. Як виявилося, зброя у нього було не справжньою, а страйкбольною.

Baza вказує, що стрільцем виявився 17-річний Олександр Соболєв, про те чому він пішов на такий вчинок не повідомляється.

Олександр Соболєв

Як повідомлялося раніше, 20 вересня 18-річний Тимур Бекмансуров влаштував стрілянину в університеті в Пермі. Його жертвами стали шестеро осіб, серед яких студенти та випадкові відвідувачі.

Зупинити стрілка вдалося лише прибулим на виклик співробітників ДАІ, один з яких зміг знешкодити злочинця кількома пострілами з табельної зброї. Після цього стрілець потрапив в реанімацію.