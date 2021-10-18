Хотел застрелить одноклассницу: в сети появилось фото 12-летнего пермского стрелка

Шестиклассник совершил два выстрела в помещении школы

Утро понедельника, 18 октября, в Пермском крае (РФ) началось со стрельбы в школе поселка Сарс. Как выяснилось, шестиклассник Дима Губаев пришел в учебное заведение с ружьем и хотел с его помощью расправиться с одноклассницей, которая его обижала.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Стало известно, что 12-летний мальчик открыл огонь из "Сайги", когда другие школьники не поверили в то, что оружие в его руках настоящее. Шестиклассник успел выстрелить два раза перед тем, как его увела директор школы к себе в кабинет.

Так он рассказал, что намеревался застрелить свою одноклассницу, которая постоянно над ним издевалась. Других детей, по словам Губаева, он трогать не собирался, а стрелять начал только из-за того, что ребята говорили, что оружие ненастоящее. Также подтвердилась версия того, что школьник взял охотничье ружье "Сайга" у своего отца.

О 12-летнем Диме Губаеве известно, что он является учеником кадетского класса, а друзья его характеризуют как "спокойного, доброго мальчика". На учете подросток не состоял.

На данный момент дома у шестиклассника работают следователи, а в школе на сегодня отменили все занятия.

Дмитрий Губаев учится в кадетском классе

12-летний стрелок совершил два выстрела в помещении школы

Как сообщал "Телеграф" ранее, в США парень устроил стрельбу в учебном заведении Тимбервью, вследствие чего несколько человек получили ранения.