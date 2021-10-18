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Хотів застрелити однокласницю: у мережі з’явилося фото 12-річного пермського стрілка

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Мисливська рушниця "Сайга" Новина оновлена 18 жовтня 2021, 09:17
Мисливська рушниця "Сайга"

Шестикласник зробив два постріли у приміщенні школи

Ранок понеділка, 18 жовтня, у Пермському краї (РФ) почався зі стрільби у школі селища Сарс. Як з’ясувалося, шестикласник Діма Губаєв прийшов до навчального закладу з рушницею і хотів з її допомогою розправитися з однокласницею, яка його ображала.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Стало відомо, що 12-річний хлопчик відкрив вогонь з "Сайги", коли інші школярі не повірили в те, що зброя в його руках справжня. Шестикласник встиг вистрілити два рази перед тим, як його забрала директор школи до себе в кабінет.

Так він розповів, що мав намір застрелити свою однокласницю, яка постійно над ним знущалася. Інших дітей, за словами Губаєва, він чіпати не збирався, а стріляти почав тільки через те, що товариші говорили, що зброя несправжня. Також підтвердилася версія того, що школяр взяв мисливську рушницю "Сайга" у свого батька.

Про 12-річного Діму Губаєва відомо, що він є учнем кадетського класу, а друзі його характеризують як "спокійного, доброго хлопчика". На обліку підліток не перебував.

На даним момент вдома у шестикласника працюють слідчі, а в школі на сьогодні скасували всі заняття.

Дмитро Губаєв вчиться у кадетському класі
Дмитро Губаєв вчиться у кадетському класі
12-річний стрілець зробив два постріли у приміщенні школи
12-річний стрілець зробив два постріли у приміщенні школи

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в США хлопець влаштував стрілянину в навчальному закладі Тімбервью, внаслідок чого кілька осіб отримали поранення.

Теги:
#Школа #Стрільба #Перм #Російська Федерація
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