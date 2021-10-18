Хотів застрелити однокласницю: у мережі з’явилося фото 12-річного пермського стрілка
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Шестикласник зробив два постріли у приміщенні школи
Ранок понеділка, 18 жовтня, у Пермському краї (РФ) почався зі стрільби у школі селища Сарс. Як з’ясувалося, шестикласник Діма Губаєв прийшов до навчального закладу з рушницею і хотів з її допомогою розправитися з однокласницею, яка його ображала.
Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.
Стало відомо, що 12-річний хлопчик відкрив вогонь з "Сайги", коли інші школярі не повірили в те, що зброя в його руках справжня. Шестикласник встиг вистрілити два рази перед тим, як його забрала директор школи до себе в кабінет.
Так він розповів, що мав намір застрелити свою однокласницю, яка постійно над ним знущалася. Інших дітей, за словами Губаєва, він чіпати не збирався, а стріляти почав тільки через те, що товариші говорили, що зброя несправжня. Також підтвердилася версія того, що школяр взяв мисливську рушницю "Сайга" у свого батька.
Про 12-річного Діму Губаєва відомо, що він є учнем кадетського класу, а друзі його характеризують як "спокійного, доброго хлопчика". На обліку підліток не перебував.
На даним момент вдома у шестикласника працюють слідчі, а в школі на сьогодні скасували всі заняття.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, в США хлопець влаштував стрілянину в навчальному закладі Тімбервью, внаслідок чого кілька осіб отримали поранення.
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