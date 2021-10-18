У Пермському краї 12-річний хлопець відкрив вогонь у школі з гвинтівки: всі подробиці та фото

Стан школяра оцінюють як передістеричний

Не встиг Пермський край (РФ) оговтатися від смертельної стрілянини у стінах університету, як схожий випадок у понеділок, 18 жовтня, стався у одній з місцевих шкіл. Шестикласник приніс з собою "Сайгу" і почав з неї стріляти.

Про це повідомляють декілька російських Telegram-каналів.

За інформацією Baza, зі зброєю до школи прийшов 12-річний хлопчик. Увійшовши у приміщення він здійснив кілька пострілів з гвинтівки "Сайга", яка, найімовірніше, належить його батьку.

Школяра вдалося затримати майже одразу. Ним виявився мешканець селища Сарс Дмитро Губаєв.

Цього разу стрілянина обійшлася без серйозних жертв, однак наслідки помітні у фойє школи — там постраждали двері.

Частину учнів школи після початку стрілянини одразу вивели з приміщення, а інших дітей закрили у класах.

Наслідки стрілянини у школі Пермського краю

Пізніше стало відомо, що 12-річного стрілка "роззброїла" директор школи, вмовивши його здатися. Зараз школяр перебуває у її кабінеті, з ним спілкуються правоохоронці.

У ЗМІ пишуть, що хлопчик після стрілянини почав запевняти, що в нього вселився Бог, а його стан зараз оцінюють як передістеричний.

Що керувало шестикласником, який відкрив у школі стрілянину з гвинтівки, точно сказати не можуть. У різних джерелах версії розбігаються.

Так, Mash повідомляє, що таким чином хлопець хотів помститися однокласниці Даші. Він нібито зайшов у школу і почав кричати її імʼя. А все тому, що дівчинка сильно його ображала.

За іншою версією, у своєму вчинку хлопець звинувачує батька, який нібито знущався над його матірʼю.

Як повідомив голова адміністрації Октябрського округу Пермського краю Георгій Поєзжаєв, наразі небезпеки для дітей жодної немає. Стрілка обеззброїли. Постраждалих від вистрілів немає.

До слова, Дмитра Губаєва характеризували у навчальному закладі лише позитивно.

Варто додати, що внаслідок стрілянини у школі таки постраждала одна дитина, але обійшлося без серйозних травм. Одному з хлопців порізало ногу осколком скла з дверей, у які вистрілив шестикласник.

Як пише Mash, у МВС цей інцидент офіційно підтвердили і зазначили, що шестикласник вистрілив двічі — у стіну і стелю. Де хлопчик взяв зброю ще зʼясовують.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", 20 вересня у російській Пермі 18-річний Тимур Бекмансуров прийшов з дробовиком у місцевий університет і відкрив вогонь по студентам і іншим людям, які перебували в будівлі. Загинули 6 людей, а постраждали 28. Пізніше в мережі з’явилися фотографії жертв стрільця з Пермі — 5-ро загиблих були студентами вузу.