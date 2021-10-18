В Пермском крае 12-летний парень открыл огонь в школе из винтовки: все подробности и фото

Состояние школьника оценивают как передистерическое

Не успел Пермский край (РФ) оправиться от смертельной стрельбы в стенах университета, как похожий случай в понедельник, 18 октября, произошел в одной из местных школ. Шестиклассник принес с собой "Сайгу" и начал с ней стрелять.

Об этом сообщают несколько российских Telegram-каналов.

По информации Baza, с оружием в школу пришел 12-летний мальчик. Войдя в помещение он произвел несколько выстрелов из винтовки "Сайга", которая, скорее всего, принадлежит его отцу.

Школьника удалось задержать почти сразу. Им оказался житель поселка Сарс Дмитрий Губаев.

На этот раз стрельба обошлось без серьезных жертв, однако последствия заметны в фойе школы — там пострадали двери.

Часть учеников школы после начала стрельбы сразу вывели из помещения, а других детей закрыли в классах.

Последствия стрельбы в школе Пермского края

Позже стало известно, что 12-летнего стрелка "разоружила" директор школы, уговорив его сдаться. Сейчас школьник находится в ее кабинете, с ним общаются правоохранители.

В СМИ пишут, что мальчик после стрельбы начал уверять, что в него вселился Бог, а его состояние сейчас оценивается как передистерическое.

Что руководило шестиклассником, который открыл в школе стрельбу из винтовки, точно сказать не могут. В различных источниках версии разбегаются.

Так, Mash сообщает, что таким образом парень хотел отомстить однокласснице Даше. Он якобы зашел в школу и начал кричать ее имя. А все потому, что девочка сильно его обижала.

По другой версии, в своем поступке парень обвиняет отца, который якобы издевался над его матерью.

Как сообщил глава администрации Октябрьского округа Пермского края Георгий Поезжаев, сейчас опасности для детей никакой нет. Стрелка обезоружили. Пострадавших от выстрелов нет.

К слову, Дмитрия Губаева характеризовали в учебном заведении только положительно.

Стоит добавить, что в результате стрельбы в школе таки пострадал один ребенок, но обошлось без серьезных травм. Одному из ребят порезало ногу осколком стекла из дверей, в которые выстрелил шестиклассник.

Как пишет Mash, в МВД этот инцидент официально подтвердили и отметили, что шестиклассник выстрелил дважды — в стену и потолок. Где мальчик взял оружие еще выясняют.

Напомним, как сообщал "Телеграф", 20 сентября в российской Перми 18-летний Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в местный университет и открыл огонь по студентам и другим людям, которые находились в здании. Погибли 6 человек, а пострадали 28. Позже в сети появились фотографии жертв стрелка из Перми — 5-ро погибших были студентами вуза.